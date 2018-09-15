Токио, 15 сентября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Один из представителей Тайваня в Японии покончил жизнь самоубийством, сообщает 15 сентября Reuters.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Предсмертная записка

Данное обстоятельство подтвердили официальные представители Тайваня. Тайбэй выразил соболезнования по данному поводу, подчеркнув, что дипломат был высоким профессионалом в своем деле.

Свой пост тайваньский чиновник занял лишь в июле 2016 года. Его резиденция располагалась в Осаке, где и было обнаружено его тело. Причиной подобного исхода может быть критика в адрес дипломаты по поводу гибели 11 тайваньцев в Японии во время тайфуна.