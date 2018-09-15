Тель-Авив, Израиль, 15 сентября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Руководство компании «Яндекс», базирующейся в России, пообещало запустить музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» в Израиле. Как сообщается израильское бизнес-издание Calcalist, сервис станет доступен израильтянам в течение следующих нескольких недель. Для развития сервиса на территории Израиля «Яндекс» собирается включить в список доступных аудио песни израильских исполнителей.

Цитата из видео «MMS WEB» пользователя White Russian Studio.vimeo.com «Яндекс.Музыка»

Как заявили в самой компании, решение о выходе на израильский рынок связано с тем, что значительная доля граждан Израиля являются русскоговорящими. Ожидается, что сервис станет популярным именно среди жителей Израиля, владеющих русским языком. На данный момент «Яндекс.Музыка» доступна в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

Стоит отметить, что «Яндекс.Музыка» — не единственный сервис холдинга, который планируют запустить в Израиле. Ранее сервис «Яндекс.Такси» заявил о своем выходе на израильский рынок.