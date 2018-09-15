Приштина, Сербия, 15 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В интервью косовскому новостному агентству «Бота Сот» депутат Косовского Кувенда (парламента) Реджеп Селими, который является представителем косовских албанцев, рассказал, заявил, что дабы представить свои намерения относительно Косово в более выгодном свете, президенты Косово и Сербии Хашим Тачи и Александр Вучич договорились о синхронных действиях:

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Шахер-махер

«Ключевым моментом тут является то, что Тачи и Вучич, как партнеры по непрерывным переговорам, достигли скрытого соглашения, посредством которого они стараются подать в выгодном свете свои позиции. В данном случае они держат свои соглашения вне поле зрения общественности, не потому, что это хорошие новости, но как раз по обратной причине, потому что если бы это было хорошей новостью для Косово, Тачи бы стал первым, кто ее принес. Но поскольку это плохие новости, которые даже он сам описывает как «трудные решения» и «болезненные компромиссы», оба они стараются сделать все, для того, чтобы представить их в Косово как нечто хорошее», — отметил Реджеп Селими интервью.

По его словам, чтобы ни делали Тачи и Вучич, они делают синхронно, дабы облегчить заключение секретного соглашения, которое, что уже очевидно, будет во вред Косово.

«Как раз в этом мы сомневаться не можем, поскольку единственное, что мы знаем наверняка, так это то, что это соглашение не выгодно Косово», — заявил политик, представляющий интересы косовских албанцев.