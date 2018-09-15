Ереван, 15 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Обстрел армянских приграничных сел вооруженными силами Азербайджана — прямое последствие неконструктивных действий Баку. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя очередное проявление агрессии со стороны Азербайджана в отношении мирных армянских населенных пунктов.

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«Это прямое последствие отказа Азербайджана от выполнения договоренностей, достигнутых на встречах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, и еще раз демонстрирует неконструктивный подход Азербайджана к переговорному процессу и взятым на себя обязательствам по поддержанию мира», — приводит слова Балаяна news.am.

ВС Азербайджана 14 сентября обстреляли приграничное село Чинари в Тавушской области Армении.

Как сообщил аravot. am староста села Самвел Сагоян, с утра 14 сентября село подверглось обстрелу из крупнокалиберных пулеметов ДШК и снайперского вооружения. Повреждены стены, крыши, водопроводные трубы и баки нескольких домов.

Вечером 12 сентября, в районе 22:30, недалеко от села Баганис Тавушской области Армении была обстреляна фура армянской транспортной компании. Выстрел был произведен снайпером с территории Азербайджана, стрелок целился в водителя грузовика.

Глава сельской общины Баганис Нарек Саакян тогда сообщил, что азербайджанская сторона пытается снайперской стрельбой посеять панику среди населения Армении и создать эффект страха.

«Хотят создать эффект страха, чтобы дорогу мало использовали, однако не получится. Опасность всегда была на этом участке дороги», — сказал он в эфире радио Sputnik Армения.

9 сентября обстрелу подверглось село Баганис — стреляли по рогатому скоту. В результате были убиты три коровы.