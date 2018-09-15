Кигали, 15 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Президент Руанды Поль Кагаме помиловал лидера оппозиции Виктуара Ингабире, приговоренного к 15 годам лишения свободы, сообщает 15 сентября Reuters.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Помиловали

Ингабире возглавляет незарегистрированную оппозиционную партию. В 2012 году он был приговорен к тюремному сроку вместе со своими сообщниками по обвинению в попытке убийства президента страны.

Напомним, лидер руандийской оппозиции прежде, чем вступил на путь терроризма, пытался участвовать в политическом процессе, однако не смог одержать победу на президентских выборах 2010 года. Кроме покушения на жизнь лидера страны, он также обвиняется в отрицании геноцида народности тутси в 1994 году.