В Югре разбился автомобиль с тремя несовершеннолетними девушками
Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Югре в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963
По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Березовского района Югры. 17-летняя девушка находилась за рулем автомобиля «ВАЗ 2114». Также в машине находились две девушки 2002 года рождения.
Водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
Девушка, находившаяся за рулем, скончалась на месте от полученных травм. Две пассажирки получили тяжкие телесные повреждения.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.