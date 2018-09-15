Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Югре в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 15 сентября в посёлке Саранпауль Березовского района Югры. 17-летняя девушка находилась за рулем автомобиля «ВАЗ 2114». Также в машине находились две девушки 2002 года рождения.

Водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Девушка, находившаяся за рулем, скончалась на месте от полученных травм. Две пассажирки получили тяжкие телесные повреждения.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.