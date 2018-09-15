Фарах, Афганистан, 15 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В результате крушения вертолета в Афганистане погибли все пять человек, находившихся на борту, сообщает 15 сентября Reuters.

Think Defence Разбившийся вертолёт

Воздушное судно совершало перелет с военной миссией, на его борту находились военнослужащие. Подробности трагедии выясняются, однако она не связывается с деятельностью террористических группировок.

«Вертолет разбился из-за технической неисправности, а не из-за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении губернатора провинции Фарах, в которой произошел инцидент.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.