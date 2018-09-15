Москва, 15 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Московский футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» сыграли матч с ничейным результатом в седьмом туре чемпионата России по футболу. Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Hans Splinter Ничья

Игра прошла на домашнем стадионе «Локомотива» в подмосковном Черкизове. Счет во встрече открыл на 5-ой минуте представитель гостей, новичок московского «Динамо», Мигель Кардозу. Хозяева отыгрались на 32-ой минуте после мяча Антона Миранчука. Итоговый счет встречи 1:1.

Встреча завершилась в неравных составах после красной карточки полученной на 66-ой минуте полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

По итогам игры «Динамо» с 10 очками находится на 4-ом месте в турнирной таблице, «Локомотив» остается на 8-ом.

В следующем туре чемпионата «Динамо» 22 сентября встретится с махачкалинской командой «Анжи», а «Локомотив» 23 сентября сыграет матч с санкт-петербургским «Зенитом».