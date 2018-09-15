Вашингтон, 15 сентября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Власти США собираются создать международную коалицию, которая займется отслеживанием кораблей, осуществляющих поставки в Корейскую Народно-Демократическую Республику в обход международных санкций. Об этом накануне, 14 сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских вооружённых силах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким, КНДР, США

По данным издания, в эту коалицию помимо самих США войдут Великобритания, Франция, Япония, Канада, Новая Зеландия и Южная Корея.

Входящие в коалицию страны предоставят свои военные корабли и самолёты для отслеживания нарушающих режим международных санкций судов.

Штаб сил коалиции будет находится на борту командного корабля ВМС США «Блю Ридж», базирующегося в порту японского города Йокосука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году после серии баллистических и ядерных испытаний в КНДР США смогли протащить через Совет Безопасности ООН резолюцию о международных санкциях против Северной Кореи. Однако Вашингтон считает, что не все страны поддерживают режим санкций и обвиняет Россию и Китай в их нарушении.