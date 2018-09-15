Луганск, 15 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Три раза за минувшие сутки подверглись обстрелу со стороны ВСУ позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 15 сентября Луганский информационный центр.

rdesign812 «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Сообщается, что были обстреляны позиции в районе населённых пунктов Сокольники, Калиновка, Красный Яр.

Отмечается, что при обстреле применялись гранатомёты, стрелковое оружие и миномёты калибра 82 мм.

О потерях среди военнослужащих и мирного населения не сообщается.

Напомним, что вопрос по урегулированию ситуации в Донбассе решается в ходе встреч контактной группы, участники которой в 2015 году подписали в Минске комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был согласован со странами-участницами «нормандской четвёрки» (Россией, Францией, Германией и Украиной). Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН.

В документе предусмотрено прекращение огня, отведение тяжёлого вооружения от линии соприкосновения, восстановление социально-экономического сотрудничества Украины и Донбасса и закрепление в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей.