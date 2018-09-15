Киев, 15 сентября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, рассматривающего дело об убийствах на «майдане», было совершено нападение 14 сентября, сообщает официальный сайт Совета судей Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан в Киеве

Нападение на судью было совершено возле его дома. Сергей Дячук был госпитализирован, нападавших задержать не удалось.

Сам Дячук связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Он сообщил, что ранее в его адрес поступали угрозы.

Совет судей Украины обратился к правоохранительным органам с призывом к тщательному проведению расследования и привлечению нападавших к ответственности.

«Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывают к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принять меры, которые положат этому конец», — заявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

Отметим, судья Сергей Дячук рассматривает дело об убийствах на Майдане Незалежности в фервале 2014 года.