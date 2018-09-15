Вашингтон, 15 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Американское издание Politico утверждает, что некий партнёр бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта ещё в 2013 году просил занимавшего тогда пост президента США Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена «не дать России украсть Украину у Запада». Журнал ссылается на документ, который содержится в судебном деле Манафорта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

Речь идёт о неназванном члене лоббистской кампании Манафорта по поддержке бывшего президента Украины Виктора Януковича. Эта кампания называлась Hapsburg Group и в ней участвовал ряд евросоюзных политиков.

Человек, о котором идёт речь, 16 мая 2013 года прибыл в Вашингтон в рамках официального визита занимавшего тогда пост главы турецкого правительства Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу. В тот же день партнёр Манафорта добился встречи с Обамой и Байденом, а также другими высокопоставленными членами администрации. Во время этих встреч он просил руководство США «не дать России украсть Украину у Запада».

Другие подробности не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Манафорт находится под судом и ему грозит длительный тюремный срок. Неприятности у Манафорта начались после того, как в июле 2016 года он возглавил предвыборный штаб Трампа. Тогда украинские власти, которые в предвыборной гонке за пост президента США были на стороне демократов и Хиллари Клинтон, обвинили Манафорта, который долгое время работал на Украине, в незаконном получении крупных денежных сумм.