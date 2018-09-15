Москва, 15 сентября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Перехват звена самолетов условного противника отработан истребителями ВКС России в ходе маневров «Восток-2018». Об этом 15 сентября сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Су-35С

Согласно сообщению департамента, в ходе учений звено самолетов Су-30СМ, которое выполняло роль условного противника, приблизилось к зоне ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа, не отвечая на сигналы. На перехват условного противника были подняты дежурные звенья истребителей Су-35С и Миг-31, которые выполнили условные пункты ракет по самолетам условного противника и отработали с звеном Су-30СМ элементы ближнего воздушного боя.

«Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей позволил не допустить прорыва системы противовоздушной обороны Восточного военного округа самолетами условного противника», — отмечается в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отметим, маневры «Восток-2018», которые проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу, стали крупнейшими для нашей страны за последние 37 лет. В них принимает участие около 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч вертолетов, беспилотников, самолетов и бронемашин. Также в них участвуют подразделения из Монголии и Китая.