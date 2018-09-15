Вашингтон, 15 сентября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Жертвами мощного урагана «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США стали как минимум пять человек. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Уточняется, что два человека погибли в округе Ленуар. 78-летний мужчина скончался от удара током в тот момент, когда он пытался подключить удлинитель к розетке. Ещё один пожилой мужчина умер, когда во время урагана он вышел проверить своих собак.

В городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) погибла мать с ребенком — на их дом во время урагана упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Ещё одна женщина скончалась в округе Пендер. У неё случился сердечный приступ, но из-за урагана медики не смогли до неё добраться.

По данным синоптиков, ураган «Флоренс» после выхода из Атлантического океана на сушу начал закономерно слабеть и сейчас его уровень понижен до тропического шторма. Скорость ветра в урагане снизилась с 40,2 м/с до 31,2 м/с.

Ураган «Флоренс» стал одним из сильнейших ураганов, которые обрушивались на восточное побережье США за последние 10 лет.