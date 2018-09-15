Кукута, Колумбия, 15 сентября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Мы не должны исключать возможность военного вмешательства в Венесуэлу, заявил глава Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 14 сентября, сообщает France 24.

Карло Карра. Демонстрация вмешательства (фрагмент). 1914

Глава старейшей международной организации в регионе заявил, что действующее правительство Венесуэлы не может преодолеть экономический кризис.

Луис Альмарго отметил, что военное вмешательство является допустимым для свержения правительства Николаса Мадуро.

«Дипломатические методы остаются на первом месте, но мы не должны исключать прямые действия», — подчеркнул Альмарго.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 19 из 34 стран ОАГ проголосовали за резолюцию, которая дает юридические основания для непризнания правительства Николаса Мадуро и последующего исключения Венесуэлы из ОАГ.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что эта резолюция дает США карт-бланш на военное вторжение в Венесуэлу.