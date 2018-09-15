Лондон, 15 сентября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией удовлетворил Апелляционный суд Англии, сообщает Bloomberg.

Уильям Хогарт. Карьера мота. Арест за долг. 1735

Теперь дело будет возвращено на рассмотрение в Высокий суд Лондона, который ранее удовлетворил иск России к Украине и обязал украинскую сторону выплатить долг в полном объёме.

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырёх доводов, приведённых Украиной в споре с Россией. Силуанов заявил, что Россия будет обращаться в суд вышестоящей инстанции — Верховный суд Великобритании, и выразил надежду, на то, что более высокая инстанция вынесет объективное и окончательное решение.

В Минфине пояснили, что довод Украины, принятый во внимание судом, состоит в том, что еврооблигации по займу были выпущены, по словам Украины, под давлением России. Апелляционный суд заключил, что этот довод требует проведения отдельного разбирательства.

В случае, если Верховный суд Лондона отклонит решение Апелляционного суда, то будут восстановлены без права оспаривания предыдущий вердикт Высокого суда, отклонивший все доводы Украины, а также постановление Высокого суда, которое обязывает Украину погасить все облигации.

На Украине же надеются доказать неправомерность действий России по данному вопросу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Минфин России выиграл иск к Украине по выплате 3 млрд долларов в счёт погашения приобретённых в 2013 году еврооблигаций. Кроме того, суд обязал Украину оплатить 75 млн долл купонного платежа, а также штрафные проценты и судебные издержки. К сентябрю 2017 года Украина выплатили только часть из них.