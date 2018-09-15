Харбин, Китай, 15 сентября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Некоторые из банков Китая ссылаются на санкции со стороны ЕС и США при отказе от обслуживания платежей клиентов российских банков, заявил глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов 14 сентября в ходе международного круглого стола «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития».

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Владимир Данилов сообщил, что некоторые китайские банки используют антироссийские санкции со стороны стран ЕС и США как предлог для задержки платежей или отказа от них. Причем проблемы возникают даже у тех компаний, которые не включены в санкционные списки.

«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», — отметил Данилов.

Глава представительства Банка России в КНР заключил, что решить эту проблему поможет разъяснительная работа с китайскими финансовыми организациями.

Отметим, второй международный круглый стол «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития» проходит в Харбине 14 сентября. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация банков России, Служба экономической информации Информационного агентства Синьхуа (КНР), Азиатская ассоциация по финансовой кооперации (AFCA) и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Первый круглый стол прошел в сентябре 2017 года во Владивостоке, он был посвящен сотрудничеству в банковском секторе.