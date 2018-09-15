Киев, 15 сентября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. О том, что Украина переиграла Россию по итогам года, прошедшего с момента заключения Киевом ассоциации с Евросоюзом, напписал президент Украины Петр Порошенко 15 сентября в своем аккаунте в Twitter.

ИА REGNUM Порошенко

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — говорится в сообщении Порошенко. Также президент Украины отметил, что такая «победа» стала возможна ввиду того, что доля ЕС в экспорте Украины составила от 42 до 43 процентов и «стремительно приближается к 50 процентам», что, по мнению Порошенко, компенсирует Украине потери которые ей «нанесла Россия».

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил о том, что соглашение Украины об ассоциации с Евросоюзом принесло украинской экономике лишь убытки, а прекращение экономических отношений с Россией, может стать для страны «катастрофическим».