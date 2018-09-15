Челябинск, 15 сентября, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Штраф в размере 50 тысяч рублей заплатит челябинское предприятие ООО «ГЛОБАЛСТАЛЬСТРОЙ» за загрязнение атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Дым из трубы. Фабричный пейзаж

Завод по металлообработке и изготовлению металлоконструкций был уличен в нарушениях природоохранного законодательства в 2017 году и заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Однако проведенная в дальнейшем проверка показала, что завод продолжает работать с нарушениями, игнорируя меры прокурорского реагирования. Загрязнение атмосферы продолжается.

«Министерством экологии Челябинской области предприятие привлечено к административной ответственности за совершение указанных правонарушений, не него наложены штрафные санкции в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября за загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске оштрафовано ООО «Магистраль»: завод заплатил 210 000 рублей.