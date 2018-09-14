Москва, 15 сентября, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков исключил прокладку трубопроводов по дну Каспийского моря, если против этого будет возражать любая из прикаспийских стран. Об этом Братчиков сказал в интервью газете «Коммерсант».

NASA Каспийское море. Снимок из космоса

Задавая вопрос, корреспондент издания напомнил, что из конвенции по статусу Каспия следует, что прикаспийские государства смогут прокладывать трубопроводы по дну моря, не получая одобрения всей «пятерки», а лишь на основе договоренностей стран, по чьему сектору должна пройти труба. Формально открывается путь к строительству Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, против которого ранее категорически возражала Россия. Но незадолго до подписания конвенции был принят и Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ОВОС), согласно которому решения будут все же приниматься консенсусом, и при наличии сомнений любая из стран сможет заблокировать прокладку труб.

Отвечая на вопрос о том, является ли ОВОС «стоп-краном» для таких проектов, как Транскаспийский газопровод, Братчиков сказал, что необходимо связывать воедино конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и протокол по ОВОС.

«Дело в том, что в «трубопроводной», назовем ее так, статье конвенции говорится, что стороны могут прокладывать магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в договорах, участницами которых они являются, в том числе — Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря и соответствующих протоколов к ней», — сказал дипломат.

По его словам, в этом отношении протокол по ОВОС является ключевым. Он закрепляет право каждого из пяти государств участвовать во всесторонней экологической экспертизе, причем еще на этапе проектирования такой морской деятельности, которая может затронуть природную среду Каспия и нанести ей ущерб.

«Понятно, что проекты переброски углеводородов с одного берега на другой автоматически попадают под действие этого протокола», — пояснил Братчиков.

При этом он исключил прокладку трубопровода двумя странами вопреки возражениям других.

«Такое развитие событий исключают как собственно конвенция о правовом статусе Каспия, так и упоминавшаяся рамочная конвенция о защите морской среды. Стороны просто обязаны договариваться и «урегулировать споры путем консультаций, переговоров или другими мирными средствами». Сколько бы времени у них это ни заняло. Уверен, что ни одна сторона не будет руководствоваться конфронтационной логикой и действовать напролом», — подчеркнул российский дипломат.

Он также заявил, что у России нет планов постройки магистральных, транскаспийских трубопроводов по дну Каспийского моря.

B казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.