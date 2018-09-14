Париж, 15 сентября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Находящийся во Франции с рабочим визитом премьер-министр Никол Пашинян в Елисейском дворце, в Париже, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После церемонии встречи лидеры двух стран продолжили переговоры в рамках рабочего обеда, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Эммануэль Макрон приветствовал премьер-министра Пашиняна в Елисейском дворце и подчеркнул важность его визита во Францию, выразив убежденность в том, что он будет способствовать и придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению дружеских отношений между двумя странами.

Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в разных сферах. Отметив, что всего через месяц он прибудет в Армению с государственным визитом, Эммануэль Макрон выразил уверенность, что саммит Франкофонии пройдет в Ереване на высоком уровне.

Выразив благодарность за теплый прием, Никол Пашинян отметил, что уже вторая их встреча доказывает, что привилегированные армяно-французские отношения находятся в надежных руках и продолжат расширяться и углубляться в интересах обеих стран. Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений армяно-французские отношения постоянно углублялись, и выразил уверенность в том, что они будут продолжать развиваться во всех областях: регулярного политического диалога, межпарламентских активных связей, динамических децентрализованных отношений, экономического сотрудничества, реализации проектов в культурной, образовательной, научной, медицинской и других сферах, а также широкого круга договорно-правового поля.

«Убежден, что наша встреча придаст новое качество нашим привилегированным отношениям, основанным на многовековой исторической дружбе», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность проведения саммита Франкофонии в Армении и добавил, что это одно из самых важных событий в Ереване с момента обретения независимости. Глава правительства подтвердил приверженность властей Армении обеспечению успеха саммита и выразил уверенность, что это будет способствовать дальнейшему росту репутации и влияния Франкофонии. Никол Пашинян придал важное значение экономическому форуму, который состоится в Ереване 10 октября в рамках саммита Франкофонии и направлен на содействие созданию контактов и взаимодействию между предпринимателями.

Стороны обменялись мнениями по карабахскому вопросу и придали важность мирному урегулированию конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, в том числе Франции, по обеспечению мира и стабильности в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена продолжению переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян договорились более подробно обсудить повестку дня армяно-французских отношений во время государственного визита президента Франции в Армению.