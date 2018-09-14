Варшава, 15 сентября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Неизвестные пытались взорвать отреставрированный польской общественностью памятник советским солдатам, форсировавшим реку Одер в 1945 году, в городе Миколин, сообщил журналистам лидер организации «Курск», занимающейся в Польше реконструкцией советских памятников, Ежи Тыц.

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945

Как сообщил Тыц, памятник пытались взорвать самодельным взрывным устройством, в настоящее время на монументе видны следы пожара. По факту вандализма уже было заявлено в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Варшавы запланировали демонтаж памятника Благодарности Красной Армии, установленном в 1946 году в Скрышевском парке города. Власти планируют переместить символ благодарности за освобождение Польши от нацистов в Музей холодной войны.