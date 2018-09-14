Берлин, 15 сентября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Потребность Германии в газе с течением времени будет только расти, поэтому «Северный поток — 2» немецким потребителям очень нужен, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Литвы.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

При этом Меркель отметила, что Украину нужно оставить транзитером российского газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Берлине завершились масштабные российско-германские переговоры — на уровне бизнеса и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом провел большую пресс-конференцию, одной из тем которой стал «Северный поток-2».

Напомним, строящийся газопровод «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море будет обладать пропускной способностью 55 млрд м³ газа в год.

Строительство этого газопровода выгодно немецким потребителям, а со стороны США вызывает неодобрение. Украина, Польша и страны Прибалтики являются ярыми противниками нового проекта, опасаясь остаться без доходов от транзита газа.