Ижевск, 14 сентября, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Удмуртии принял исковое заявления ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) с требованием признать несостоятельным (банкротом) владельца и руководителя управляющих компаний ООО «УК Городская УК», ООО «Единая УК», ООО «УК Доверие» и других компаний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, Рауфа Кутдузова. Сумма исковых требований составляет 98,679 млн рублей.

Заявление мотивировано недобросовестностью Кутдузова, которая была установлена постановлением о прекращении уголовного дела в июле 2015 года в результате издания акта об амнистии.

В рамках расследования выяснилось, что Кутдузов, являясь директором ООО «УК Доверие», денежные средства, поступающие в качестве платежей от собственников квартир, перечислял на расчетные счета сторонних организаций. Вина Кутдузова была доказана, с него была взыскана сумма 98,693 млн рублей.

Заявление УКС о принятии обеспечительных мер удовлетворено в полном объеме.

Кроме того, суд запретил отчуждение любым способом доли участия в уставном капитале ООО «Нур», ООО «Ижавтопласт», ООО «РКЦ Доверие». В указанных компаниях доля Кутдузова составляет 100%. Также запрещено проводить любые сделки по обременению долей участия в указанных компаниях, а также совершать любые действия по изменению размера доли во всех ООО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году Кутдузов был осужден за дачу взятки в крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц со штрафом в размере 7,2 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Установлено, что Кутдузов передавал несколькими частями взятку чиновникам Первомайского района-членам комиссии за непринятие мер по выявлению нарушений. Сумма взяток составила 270 тыс. рублей.

Чиновники также были осуждены.