Киев, 14 сентября, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Государственный долг Украины сократится в 2019 году до 52%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, государственный бюджет на 2019 год сделан таким образом, чтобы уменьшать внешнюю задолженность страны. Правительство планирует, что к 2019 году внешний госдолг сократится до 52% ВВП, а к 2020 году — до менее 50% ВВП.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков заявил, что госдолг Украины уже превысил 75% ВВП и составляет $70,2 млрд. По словам Долженкова, почти треть бюджета государства уходит на обслуживание этого долга.