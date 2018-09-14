Москва, 14 сентября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Раскол православной веры — это спецоперация Вашингтона, разработанная еще в 80-х годах, заявил 14 сентября журналист Аркадий Мамонтов. Конспирологическую версию он представил в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

Катерина Чумаченко

«Как вы помните, жена президента Ющенко этническая украинка, но была рождена в Штатах, окончила там учебное заведение, работала в Госдепартаменте (речь идет о второй жене Екатерине, которая с 1986 года работала на государственных должностях в США, а в 1998 году вышла замуж за Виктора Ющенко — прим. ИА REGNUM ). Она являлась поборницей движения «Новая эра». Это смесь националистического, языческого движения. И эти «новоэрцы» имеют сильное влияние на американских политиков. Ситуация начала складываться, когда православная церковь на Украине начала раскалываться. Это начало правления Ющенко — 2003−2004 годы. Мы этим занимались много лет, и хорошо знаем, откуда растут ноги. Бывшая госсекретарь президента Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс как-то однажды в одном из американских университетов, выступая перед будущими американскими политологами, сказала, что Русская православная церковь — это препятствие. И вообще, она опасна, потому что в Соединенных Штатах и по всему миру надо взять все приходы РПЦ под особое внимание наших спецслужб, потому что они несут идеи Русского мира», — рассказал журналист.

По словам Мамонтова, первым человеком, действовавшим в интересах «Мазепы», оказался Михаил Денисенко, позднее ставший патриархом Филаретом УПЦ КП. Денисенко претендовал на престол Русской православной церкви, но проиграл голосование Алексию Второму. И тогда ему на помощь «вылез американский дьявол», после чего Филарет стал раскалывать православие изнутри.

Аркадий Мамонтов, известный автор документальных фильмов и репортажей, с 2017 года является ведущим на православном телеканале «Спас».

Напомним, что сейчас между РПЦ и Константинопольским патриархатом резко ухудшились отношения из-за желания последнего предоставить автокефалию неканонической УПЦ КП. Богословы высказывали мнение, что Константинополь действует в интересах США.