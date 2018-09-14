Исламабад, 15 сентября, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Нур Уль-Хак Кадри, министр религии Пакистана, заявил, что правительство должно выработать строгое законодательство для регулирования деятельности социальных сетей в стране. Целью этого законодательства должна быть борьба с экстремизмом и поддержание мира и взаимопонимания в обществе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр религии отметил необходимость регулирования поведения граждан в социальных сетях. Он также добавил, что мусульманские проповедники должны воздействовать на общественное мнение, добиваясь гармонии между различными религиозными течениями и сектами.

Министр призвал к уважению всех религий в Пакистане, отметив, что религиозные меньшинства в стране, в отличие от других государств, пользуются равными правами с мусульманами.