Исламабад, 15 сентября, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Резиденция премьер-министра Пакистана в Исламабаде будет превращена в современный университет, а резиденции губернаторов всех провинций страны станут открытыми музеями и галереями. На прилегающих к резиденциям территориях откроют сады и парки.

Pakistan.gov.pk В резиденции премьер-министра Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр образования Пакистана Шавкат Махмуд заявил о том, что резиденция премьер-министра в Исламабаде, содержание которой ежегодно обходится бюджету в 470 миллионов рупий (220 миллионов рублей), будет превращена в современное высшее учебное заведение. Похожая судьба ожидает и все роскошные резиденции губернаторов провинций Пакистана: они будут превращены в музеи и галереи и открыты для доступа граждан.