Москва, 14 сентября, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна офисного центра на Марксистской улице в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Ashely Moreno Арест

В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД сообщает, что всего в отделение полиции для разбирательства доставлены семь человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Источник в экстренны службах сообщил, что из окна дома №5 по Марксистской улице было произведено несколько выстрелов из охолощённого оружия на базе автомата Калашникова.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.