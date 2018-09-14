Мумбаи, Индия, 14 сентября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. На Международной индийско-афганской торговой и инвестиционной выставке в Мумбаи главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что позитивно оценивает возможность нового правительства Пакистана поспособствовать привлечению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным переговорам.

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По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в своей речи Абдулла Абдулла сослался на заявление нового премьер-министра Пакистана Имран Хана о его стремлении установить мир в Южной Азии и сказал, что Исламабад имеет все возможности добиться этого. В частности, Пакистан способен оказывать давление на лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добиться от них участия в переговорах.