Москва, 14 сентября, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Полиция ведёт переговоры с мужчиной, устроившим стрельбу из окна офисного центра в Москве, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Цитата из к/ф «С меня хватит!» реж. Джоэл Шумахер. 1992. США

Как уточняется, инцидент произошёл на Марксистской улице. Услышивший стрельбу охранник здания закрыл все выходы и позвонил в полицию.

По предварительным данным, мужчина стрелял холостыми патронами. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что стрелявший продолжает находиться в здании и отказывается сдаваться. Подробности произошедшего уточняются.