* Талибан — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 14 сентября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. 209 корпус афганской армии опубликовал официальное заявление, согласно которому в ходе военной операции в северной провинции Баглан (столица провинции — Пули-Хумри) были ликвидированы десятки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», всего в результате операции было убито 36 боевиков, еще 12 получили ранения. Среди ликвидированных боевиков числятся местные командиры, в частности теневой губернатор провинции Баглан.

Согласно вышеупомянутому заявлению, помимо наземной операции по позициям боевиков были также нанесены авиационные удары.

В результате операции силы Афганистана захватили автомобиль и два мотоцикла боевиков. Военные также изъяли несколько флагов Пакистана.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное заявление.