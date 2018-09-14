Киев, 14 сентября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Эстония и Украина договорились о совместном противостоянии против России, сообщает 14 сентября пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Согласно сообщению, Порошенко провел встречу с президентом Эстонии КерстиКальюлайд. Обе стороны обсудили украинских заключенных в России, противодействие России, а также углубление экономического сотрудничества между Украиной и Эстонией.

Напомним, Украина с 2014 года ведет агрессивную антироссийскую политику, налаживая на этом фоне связи с другими странами. Киев поддерживают многие страны ЕС, которые также выступают против России и заявляют, что Москва несет «угрозу» европейским странам.