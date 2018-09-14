Сеул, 14 сентября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. По информации статистического управления Кореи, число молодых безработных в стране превысило миллион человек, что является рекордным показателем за последние 20 лет.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Согласно статистике, в прошлом месяце около 158 000 человек в возрасте до 40 лет остались безработными, и это самая высокая отметка за последние 27 лет, а безработица среди молодежи составляет 10 процентов, сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо.

В общей сложности количество безработных составляет около 1,13 миллиона человек, что является самым высоким показателем с августа 1998 года, когда сразу после азиатского финансового кризиса 1,36 миллиона корейцев остались без работы.

Многие экономисты в происходящем обвиняют политику правительства, так как из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) многие работодатели отказываются от найма новых сотрудников, особенно среди молодежи, что приводит к росту безработицы.