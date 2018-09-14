Ташкент, 14 сентября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Власти Узбекистана планируют субсидировать повышение стоимости хлеба для социально уязвимых слоев населения, сообщает 14 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

С 1 октября 2018 года вводится ежемесячная компенсация на покупку муки и формового хлеба в размере 10% от минимального размера заработной платы. Средства будут направлены получателям пособий по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца и другим категориям граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября в Узбекистане вводится порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене. В настоящее время стоимость одной буханки хлеба в республике составляет 650 сумов (5,6 рубля).