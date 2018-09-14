Киев, 14 сентября, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Оборонный бюджет Украины в 2019 году увеличится на 18%, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

По его словам, расходы на оборону увеличат на 31,5 млрд гривен ($1,12 млрд). Таким образом, расходы на украинскую армию в 2019 году составят 209,5 млрд гривен ($7,45 млрд). Из этих средств 36,2 млрд гривен ($1,29 млрд) пойдет на обновление военной техники, 108,3 млрд гривен ($3,85 млрд) — на зарплаты военнослужащим, остальное пойдет на «общественную безопасности». Также Гройсман добавил, что военнослужащий ВСУ будет получать не менее 10 тыс. гривен ($360) в месяц.

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Напомним, на данный момент украинский солдат в первый год службы получает 7,5 тыс. гривен ($280).