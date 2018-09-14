Киев, 14 сентября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. За пять лет Украинский центр оценивания качества образования более 800 раз завысил результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщает 14 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в центре действовали ряд должностных лиц, которые за деньги повышали будущим студентам оценки. Преступные действия продолжались с 2008 по 2013 годы. В группу коррупционеров вошли руководитель центра, два его заместителя и два простых работника центра. Отмечается, что злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму более 7 млн гривен ($250 тыс.). Все преступники попали под уголовные дела.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что только не более 10% украинских студентов, обучающихся в польских вузах, хотят вернуться на родину.