Астана, 14 сентября, 2018, 21:09 — ИА Регнум. С 1 января по 11 сентября объем добычи угля в Казахстане составил 73,3 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее, сообщили 14 сентября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ископаемые Казахстана

За отчетный период объем отгрузки составил 70,2 млн тонн угля, в том числе 39,2 млн тонн — на нужды электростанций, 7,25 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды, 5,1 млн тонн — промышленным предприятиям, 18,6 млн тонн — экспортировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что в середине августа план поставки угля в Алма-Атинскую область выполнен всего на 61%.