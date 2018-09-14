Хуситы атаковали НПЗ Saudi Aramco в Джизане
Сана, 14 сентября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке против нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Джизане, 14 сентября передает агентство Reuters.
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Ракетный пуск
О повреждениях, полученных НПЗ государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, пока ничего не известно.
«Правительственная коалиция» и представители Saudi Aramco пока никак не комментируют инцидент.
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