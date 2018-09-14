Астана, 14 сентября, 2018, 20:26 — ИА Регнум. В МВД Казахстана не видят необходимости в легализации травматического оружия для граждан республики, сообщает 14 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на главу ведомства Калмуханбета Касымова.

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

По его словам, травматическое оружие близко по своим характеристикам к огнестрельному оружию и наносит тяжелые травмы. Кроме того, данное оружие стали чаще использовать молодые люди при выяснении отношений.

По данным МВД, после запрета травматов количество преступлений с их использованием сократилось на 87%.

Напомним, запрет на приобретение, ношение, транспортировку и хранение травматического оружия был введен в Казахстане в 2015 году. С 2012 по 2017 год власти республики выкупили и изъяли 60 тыс. стволов и 1 млн патронов к нарезному оружию.