Анкара, 14 сентября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Турция, Россия, Германия и Франция на встрече по Сирии пришли к согласию с тем, что решение проблемы сирийского Идлиба не должно быть военным, заявил 14 сентября журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам Ибрагима Калына, решение должно быть политическим, так как военная операция может привести к тяжелым последствиям в гуманитарной сфере.

«Достигнуто общее согласие сторон, что военное наступление на Идлиб повлечет тяжелые последствия и вызовет волну беженцев… Общая позиция состоит в том, что решение должно быть не военным, а политическим», — сказал Ибрагим Калын, добавив, что волна беженцев ударит не только по Турции, но и по странам Европы.

«Наша цель — защитить статус Идлиба как зоны деэскалации и не допустить гуманитарной катастрофы», — добавил пресс-секретарь президента Турции.

Напомним, в Стамбуле завершилась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по ситуации в Сирии, центральным вопросом которой была повестка возможного четырехстороннего саммита по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России, Ирана и Турции провели в Тегеране переговоры по ситуации в Сирии. В результате встречи Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани заявили, что решение проблемы с террористами, скопившимися в Идлибе, является ключом к мирному урегулированию в Сирии, и призвали боевиков идлибской зоны к перемирию и переговорам с Дамаском.