Калуга, 14 сентября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 14 сентября, начались торжества в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских оккупантов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы и посетили праздничный концерт, который состоялся в Калужской областной филармонии.

Admoblkaluga.ru В Калужской области отмечают 75-летие освобождения от фашистов

Выступая перед калужанами, Игорь Щёголев по поручению президента России Владимира Путина поздравил жителей области с важным для нашей страны событием. Он отметил, что в историю навсегда вошли в подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево. Обращаясь со словами благодарности к ветеранам, полпред президента РФ в ЦФО подчеркнул: «Спустя десятилетия мы особенно остро осознаём, какой судьбы избежала наша Родина, весь мир благодаря вашему героизму. Наш долг — чтить память тех, кто показал высший пример любви к Отечеству, передать будущим поколениям историческую правду о подвиге советских воинов и тружеников тыла».

Анатолий Артамонов особо подчеркнул, что «в нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто защищал нашу область от врага, — на карте нашей области появляются города воинской славы, населенные пункты и рубежи воинской доблести, имена защитников носят улицы, площади скверы. Калужане никогда не забудут о том, что война «прошла тяжелым катком по нашей земле. На фронт ушли 175 тысяч наших земляков, а вернулись — только 40 тысяч, за годы оккупации было замучено 20 тысяч мирных жителей, 160 тысяч — угнаны в Германию. Навсегда в памяти народа останутся подвиги партизанских отрядов и подпольщиков и другие героические страницы той эпохи».