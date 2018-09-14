Тегеран, 14 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что США не смогут осуществить своих планов по «сведению к нулю» иранского нефтяного экспорта, 14 сентября передает агентство Reuters.

Businessinsider.com Иранская нефть

По словам иранского представителя, мировой нефтяной рынок испытывает сильный дефицит, и даже наращивание мощностей других стран не сможет компенсировать отсутствие предложения от Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за опасений инвесторов в связи с предстоящими санкциями США нефтяной экспорт Ирана снижается, однако о его полном прекращении речи не идет.

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