Киев, 14 сентября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. На 3% вырастет ВВП Украины в 2019 году, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

По его словам, в 2018 и 2019 годах рост ВВП Украины составит 3%. Гройсман добавил, что во втором квартале 2018 года рост ВВП достиг 3,6%. Премьер-министр подчеркнул, что рост ВВП на 3% означает рост производства для страны в размере 1 трлн гривен ($36 млрд). Также Гройсман отметил, что правительство надеется в течение пяти лет довести рост ВВП до 5−7%.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины в 2018 году в 3,4%, правительство — в 3%.