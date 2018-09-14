Челябинск, 14 сентября, 2018, 19:47 — ИА Регнум. В Челябинске бывший замминистра экономического развития Антон Бахаев выпущен из СИЗО. Центральный районный суд отправил его под домашний арест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

На такой мере пресечения настояла защита обвиняемого. Следствие выступило против. Но суд решил, что обстоятельства, препятствующие нахождению Бахаева за пределами СИЗО, отсутствуют.

Бахаев был задержан 19 июля в рамках уголовного дела о махинациях с деньгами, выделенными на питание прошедшего в 2017 году форума «Россия — Казахстан». Тогда суд отправил его в СИЗО на два месяца. В начале августа он был официально уволен, но считает увольнение незаконным и обжаловал его в суд.