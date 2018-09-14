Санкт-Петербург, 14 сентября, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В четверг, 13 сентября, в Санкт-Петербурге открылся II Международный рыбопромышленный форум, а также Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В центре внимания руководителей ведущих предприятий отрасли оказались вопросы, связанные с возможными изменениями порядка распределения квот на вылов.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк, Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

«Если все законодательные инициативы, которые сейчас обсуждаются, будут реализованы, то будущее наступит не для всех», — отметил в ходе своего выступления исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума АО «Архангельский траловый флот» Сергей Несветов.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба России продвигает инициативу, предусматривающую ежегодное выставление всех рыболовных квот на аукционы с периодичностью раз в 3−5 лет.

«Такие эксперименты приведут не только к стагнации, но и к формированию в отрасли мировоззрения не «хозяина», а «временщика», со всеми вытекающими последствиями. Если каждые 3−5 лет устраивать аукционы, у бизнеса попросту не будет никакого стимула выстраивать что-то в долгосрочной перспективе — делать инвестиции, вкладываться в свой бизнес и делать его стабильным. Основной его задачей будет заработать за 3 года как можно больше, а там — будь что будет», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Несветов.

И происходит это всё при непротивлении, а иногда, к большому сожалению, и поддержке Росрыболовства, подчеркнул также эксперт.

«Это страшная ситуация, поскольку для бизнеса нет ничего хуже, чем нестабильность, — предупреждает глава одного из крупнейших предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли Северо-Запада. — Налоги могут быть любые, условия могут быть любые, но самое главное — предсказуемость. Мы просим предсказуемости, а «исторический принцип» — это абсолютная предсказуемость ведения бизнеса. Мы считаем, что сам принцип, который, кстати, применяется во всех ведущих рыболовных странах, уже доказал свою эффективность, а то, о чем говорит Росрыболовство, никакого отношения к аукционам не имеет.

Если мы говорим, что нам нужны инвестиции в российскую экономику, то аукционы и инвестиции — это две противоположные вещи. Инвестиции требуют вложения больших денег, и аукционы также требуют вложения больших денег. Поэтому, купив что-то на аукционе, масштабные инвестиции делать, откровенно говоря, уже не на что. Остается либо создавать профанацию этих самых инвестиций, либо не допускать никого к аукционам, чтобы кто-то купил квоты дешево. Инвестиции же всегда живут в стабильной среде».

В отрасли, кроме прочего, уже давно обсуждается вопрос о том, как сделать краба более доступным для населения. Однако «если мы собираемся продавать квоты на его вылов на аукционе за большие деньги, означает ли это, что краб будет дешевле? Естественно, краб будет стоить дороже, и не надо быть экспертом в отрасли, чтобы это понять», подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против губительных для отрасли перемен выступают не только руководители промысловых и перерабатывающих компаний, но и Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).