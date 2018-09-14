Москва, 14 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. 80-летняя жительница Москвы выжила после падения под колёса поезда на Сокольнической линии метрополитена, сообщили 14 сентября в пресс-службе столичной подземки.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Как уточняется, инцидент произошёл около 17:15 на станции «Лубянка». Женщина по неосторожности упала на пути в момент приближения состава. Машинист совершил экстренное торможение, тем не менее женщина оказалась под поездом.

Напряжение с путей было снято, после чего сотрудники МВД на метрополитене извлекли пострадавшую. Медики диагностировали у женщины ушибы и растяжение мягких тканей, а также болевой шок.

Сообщается, что из-за инцидента поезда по Сокольнической линии временно следовали с увеличенным интервалом. На данный момент движение на линии введено в график.