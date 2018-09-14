Вашингтон, 14 сентября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США сообщила о росте промышленного производства в стране в августе на 0,4%, 14 сентября передает агентство Reuters.

Рост производства обеспечили, прежде всего, автопроизводители (4%), в то время как в остальных секторах, даже в нефтяном секторе, рост оказался не выше 1%.

Также ФРС пересмотрела статистику июля месяца — по новой информации, рост промышленного производства также составил 0,4% вместо ранее заявленных 0,3%.

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