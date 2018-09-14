Пхеньян, 14 сентября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. «Выполнение Пханмунджомской декларации служит важным путем к улучшению и развитию отношений между КНДР и Республикой Корея», — говорится в авторской статье в печатном органе ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) «Нодон синмун», сообщает 14 сентября Синьхуа.

НАСА Корейский полуостров из космоса

В статье, приуроченной к предстоящей на днях встрече лидеров Севера и Юга Корейского полуострова Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в Пхеньяне, говорится, что документ создал уникальные условия прогресса в отношениях между сторонами, преодоления недоверия и развития отношений.

В ней также подчеркивается, что в современных условиях Северу и Югу нужно самостоятельно решать свою судьбу, строить взаимные отношения на основе независимой позиции собственного народа и страны.

Наблюдатели и эксперты усматривают в этом обращенный к Сеулу призыв не оборачиваться на США, а двигаться собственным путем, преодолевая раскол разделенного народа.