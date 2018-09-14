Калуга, 14 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. 17 сентября Брянск отметит день города и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздника Брянск посетил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава администрации Калуги посетил Брянск

«За последние годы в Брянске были достигнуты значительные успехи в развитии промышленности, привлечении инвестиций, жилищном строительстве, благоустройстве и повышении качества жизни людей, — отметил Александр Иванов, — между Калугой и Брянском налажено плодотворное сотрудничество в сфере экономики, культуры, спорта, уверен, что дружеские связи между нашими городами будут укрепляться и в дальнейшем».

Александр Иванов выступил с инициативой документально закрепить уже исторически сложившееся сотрудничество между нашими городами. Глава Брянска Александр Хлиманков поддержал предложение калужского коллеги.

Был подписан протокол о намерении заключить такое соглашение. На основании этого документа после одобрения представительными органами власти двух городов Калуга и Брянск смогут стать побратимами.

«Пусть это соглашение придаст импульс нашим уже достаточно тесным дружеским связям. У нас как соседей очень много общих интересов и целей. Главной же остаётся — процветание наших жителей. Уверен, обмениваясь опытом в её реализации, мы добьёмся лучших результатов», — сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Александр Иванов и Александр Хлиманков обменялись опытом по актуальным для областных центров вопросам, обсудили строительство и ремонт дорог, обновление инженерной инфраструктуры, участие в федеральных программах, формирование муниципальных бюджетов.

Глава Брянска вручил Александру Иванову памятную медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943−2018».